Подмосковье 05 сентября 2023, 12:56 Встречу с кинологами провели для детей из семейного центра в Лобне Фото: администрация Лобни

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К воспитанникам семейного центра «Лобненский» в Лобне пришли в гости кинологи. Они познакомили ребят со своими сослуживцами — собаками.

Кинологи рассказали детям о работе таможенных служб и роли собак в этом процессе.

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Дети погладили собак и поиграли с ними. Также они увидели, как животные выполняют различные команды и трюки. В конце встречи кинологи ответили на вопросы лобненских ребят.

«Есть мнение ученых, что даже кратковременное общение с собаками приносит огромную пользу организму человека и его душевному состоянию. Мы с уверенностью это подтверждаем», — заявила руководитель центра Оксана Кудякова.

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