Встречу с главой Дзержинского провели в крупнейшем в мире стрелковом клубе

Глава Дзержинского продолжает серию встреч с коллективами городских предприятий. Сергей Будкин и его заместитель Олег Пташкин 20 апреля посетили стрелковый клуб «Объект».

Этот клуб — крупнейший крытый стрелковый комплекс мира. При его строительстве были использованы самые передовые технологии для безопасного и комфортного занятия практической стрельбой в любое время года.

На территории «Объекта» расположены стрелковые галереи, в которых можно вести стрельбу в движении и с разворотом на 180 градусов. В клубе трудятся опытные инструкторы по практической стрельбе, здесь работает прокат оружия и снаряжения. Кроме того, на территории клуба можно посетить специализированный магазин, кафе, центр подготовки владельцев гражданского оружия и частных охранников.

В ходе встречи Сергей Будкин поделился с коллективом предприятия итогами работы администрации города и планами на будущее. Он также рассказал об итогах мониторинга сетевых магазинов города.

Во время встречи все желающие могли задать свои вопросы. Одним из самых животрепещущих вопросов оказался вопрос затрудненного движения на въезде и выезде из города. Работа по устранению пробок со стороны администрации города продолжается при взаимодействии с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. На проблемном участке дороги планируют вернуть изначальную схему дорожного движения.

Еще один вопрос из зала был посвящен состоянию крытого манежа на стадионе «Орбита». Отремонтировать его не представляется возможным, поэтому принято решении о его демонтаже. Вместе с тем планируется продолжить возведение нового ФОКа в овраге. В данный момент проводится работа с инвесторами будущего строительства.

Присутствующие на встрече интересовались также сроками ввода в эксплуатацию нового детского сада на улице Угрешской. Эта работа находится в активной стадии, садик откроют к началу нового учебного года.