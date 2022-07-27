Встречи в народных костюмах и с баяном стали уникальной программой «Активного долголетия» в Истре

На праздник с хороводами и баяном все приезжают в народных костюмах, к нему готовятся заранее. Некоторые детали образов сшиты самостоятельно.

Источник фото: телеканал «360»

«Первое, что я сделала, — это сумочку, потому что была ткань подходящая. Бусы сделала из глины, фартук и юбку смастерила из бабушкиной ткани. А кичку перешила из старого платья. Все вручную, никакой машинки», — показывает наряд участница «Активного долголетия» Марина Третьякова.

Русская душа и голодным никого не оставит. В меню на празднике настоящая деревенская уха, приготовленная на костре в чугунке.

Источник фото: телеканал «360»

«В ней несколько видов рыб: судак, терпух, плотва и мелкая речная рыбешка. А еще тут картофель, лук, морковь и, конечно же, секретный ингредиент. Потом мы березовую щепочку сожжем и туда окунем», — рассказал фермер Константин Сорокин.

Над блюдом трудились все вместе. Также дружно оценили результат. Уха оказалась на высоте!

Подкрепились — можно дальше зажигать. Мероприятия проходят на территории частной фермы, и вся организация — на хозяине.

Источник фото: телеканал «360»

«В первый раз мы приехали сюда, нас было 20 человек. Сегодня — уже 40, и были еще желающие! Очень востребованная программа, все хотят участвовать», — рассказал руководитель клуба «Активное долголетие» в Истре Оксана Мощицкая.

Такие посиделки у пенсионеров появились в этом году и пользуются большой популярностью. Тем более что 2022-й объявлен Годом сохранения культурного наследия.