Подмосковье 12 февраля 2024, 16:40 Встречи учеников с бойцами СВО прошли в двух школах Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Участники спецоперации провели уроки мужества в школе № 17 имени Сережникова и школе № 21 имени Наливалкина в Балашихе. Военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского пообщались с детьми в преддверии Дня защитника Отечества.

В торжественной обстановке военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий, вручили награды. После школьники смогли задать свои вопросы бойцам.

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«Проводить подобные уроки мужества стало уже доброй традицией. Мы хотим, чтобы у вас была возможность напрямую пообщаться с нашими героями. Чтобы вы могли задать вопросы, которые вас волнуют», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров

Гостями уроков мужества в школах также стали командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Николай Кузнецов и начальник Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, Герой России, полковник Александр Белоглазов. Они поделились с ребятами историями бойцов из своих воинских частей.

«Специальная военная операция показала, насколько военнослужащие были готовы защищать мирных жителей. После сегодняшнего урока мужества каждый для себя должен понять, сможет ли он встать на защиту родины. Спасибо вашим учителям, которые ежедневно говорят вам, что такое хорошо, а что такое плохо, рассказывают про защитников отечества», — сказал Николай Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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