Подмосковье 08 февраля 2024, 09:48 Встречи с жителями по содержанию домов и уборке снега провели в Лобне Телеканал «360»

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Администрация Лобни ведет активную выездную работу. Встречи с жителями по вопросам благоустройства домов и содержания территорий проводятся во всех микрорайонах округа.

Общение с горожанами позволяет корректировать план работы администрации с учетом их пожеланий. График выездов составляется заранее.

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Поводом для беседы с жителями двух домов на Букинском шоссе стала жалоба на перебои с водой. Водоснабжение по неисправному стояку восстановили быстро, но вопросов оказалось намного больше. Решено, что требующий ремонта подъезд договорились включить в муниципальную программу, территорию вокруг дома приведут в порядок, а неработающий насос в подвале починят.

Жители высотных домов на Окружной улице рассказали о перебоях в работе лифтов. Этот вопрос в администрации города взяли под особый контроль. Обслуживающая организация уже разработала план ремонта и модернизации оборудования.

Участники встречи задали временно исполняющей полномочия главы Лобни Анне Кротовой вопросы по уборке снега, ремонту насосов в подвалах, отсыпке пешеходных дорожек, обновлению детских площадок и хоккейных коробок. Разговор получился конструктивным, многое удалось решить на месте.

«Очень толковая женщина. Чувствуется, что у нее стальной стержень. Я надеюсь, что все, что мы ей сказали, будет сделано», — поделилась жительница дома № 11 на Окружной улице Марина Абхалимова.

Выполнение поручений, полученных на выездных встречах, контролирует административная комиссия. Специалисты повторно выезжают на место, чтобы проверить, насколько оперативно и эффективно идет работа.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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