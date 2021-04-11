Встречи с жителями населенных пунктов прошли в Коломне

В подмосковной Коломне представители местной власти, депутаты и сотрудники управляющих компаний продолжают проводить встречи с жителями населенных пунктов. Об этом сообщили на сайте администрации городского округа.

Одна из таких встреч состоялась в поселке Биорки. На ней собрались жители сел и деревень как Биорковского, так и Акатьевского и Проводниковского направлений. С жителями пообщались замглавы администрации Сергей Лысенко и Людмила Мордовская. На встрече также присутствовали депутат Михаил Ширкалин, начальник МКУ «Управление территорией» Наталья Панферова, представители коммунальной и дорожной сфер.

Жителей волновали вопросы о ремонте дорог, строительстве тротуаров и организации уличного освещения. Обращения были внесены в протокол, их рассмотрят в планах дальнейших работ.

Источник: пресс-служба администрации городского округа Коломна

Еще одна встреча прошла с жителями в селе Городец, где обсуждали вопросы капитального ремонта водопроводной сети. Встреча прошла в формате обхода территории. В ней участвовали начальник управления по ЖКХ Коломны Дмитрий Ходасевич, представитель МУП «Тепло Коломны» Игорь Чернов, зампред Совета депутатов Николай Братушков и глава Заруденского территориального МКУ «Управление территорией» Людмила Туманова. В МКУ сообщили, что в селе Городец требуется замена 0,8 километра водопроводных труб. Все вопросы, обсуждавшиеся на встрече, приняли в работу.

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