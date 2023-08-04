04 августа 2023, 16:12
Встречи с предприниматели по вопросам открытия торговых точек в парках прошли в Лобне
Встреча с предпринимателями прошла в лесопарке и в парке Киово, который планируют открыть в Лобне уже в сентябре. Бизнесменам рассказали о новых возможностях размещения нестационарных торговых точек в зонах отдыха.
Проект по модернизации системы размещения нестационарных торговых объектов реализуют при поддержке правительства Московской области. Предприниматели смогут выбрать точку для размещения фудтрака, автолавки и тележки на региональном инвестпортале. Проще станет и процесс регистрации такого бизнеса.
«Обновленный Лобненский лесопарк привлекает множество жителей уютными тенистыми аллеями, парк Река Времени радикально изменился благодаря реконструкции. В данный момент ведутся активные работы по благоустройству парка Киово, а вместе с тем и озера. В скором времени займемся и Центральным парком. Такие изменения замечают не только жители, но и предприниматели. Парки становятся популярными, в них проводят больше времени, а значит, необходимо обеспечить горожанам возможность приобрести напитки, легкий перекус», — отметила заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова.
По вопросам поддержки бизнеса в Лобне можно обратиться по телефону: 8 (495) 357-04-02. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.
Ранее о введении единых стандартов открытия бизнеса в парках сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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