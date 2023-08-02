Подмосковье 02 августа 2023, 12:01 Встречи с паралимпийцами и чемпионами мира пройдут на неделе инклюзивного спорта в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Неделя инклюзивного спорта стартовала в Воскресенске в рамках марафона «Сила России». В округе провели встречу с паралимпийцем Алексеем Кузнецовым и спортивный мастер-класс.

Встреча прошла на площадке спортивного клуба инвалидов «Лидер» в Воскресенске. Гости смогли пообщаться с чемпионом мира, паралимпийцем Алексеем Кузнецовым. После для участников провели мастер-класс по петанку.

Марафон «Сила России» помогает людям с инвалидностью раскрыть свой потенциал и приобщиться к спорту. В рамках акции в Подмосковье проводятся тренировки, в которых могут принять участие люди с инвалидностью. Мероприятия проходят по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Единая страна — доступная среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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