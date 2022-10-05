Серия встреч болельщиков с гандбольным клубом «Чеховские медведи» началась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber Серия встреч болельщиков с гандбольным клубом «Чеховские медведи» началась в Подмосковье

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В Подмосковье начался уникальный осенний фестиваль «Выходные с „Чеховскими медведями“. Проект начался 2 октября в Чехове, где каждое воскресенье на протяжении октября спортсмены гандбольного клуба собираются проводить встречи со своими болельщиками.

Всех гостей фестиваля ожидают сессии автографов, будет детская анимация, аквагрим, просмотры интересных матчей, которые будут транслироваться на большом экране кинотеатра. Можно будет поучаствовать в гандбольных аттракционах, а также в играх в «Мозгоманию» за кубок «Медведей». Победители воскресных мероприятий будут сражаться в финале с игроками клуба.

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Встречи будут проходить в ТРЦ «Карнавал». Чтобы поучаствовать в отборочном этапе, нужно сначала пройти регистрацию.

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Также в минувшие выходные впервые в истории «Медведи» провели матч в рамках лиги «SEHA — Gazprom League».

Самая титулованная команда России (21-кратный чемпион России и десятикратный обладатель Кубка страны) на родном поле в Чехове принимала гостей из Белоруссии. Итоговый счет 34:26 в пользу «Чеховских медведей».

Напомним, что гандбольный клуб из Чехова тренирует прославленный тренер — Владимир Максимов, который становился олимпийским чемпионом как игрок в 1976 году, а также приводил сборную России к олимпийской победе как главный тренер в 2000 году.

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