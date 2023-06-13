Подмосковье 13 июня 2023, 15:33 Встречи по вопросам дачной амнистии прошли в 7 тысячах СНТ Подмосковья весной МИО МО

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Свыше двух миллионов садоводов приняли участие во встречах Миноблимущества с начала весны. Основной темой обсуждений на подобных мероприятиях стала дачная амнистия и ее преимущества. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«В марте мы начали уже традиционную серию встреч с садоводами, в которых принимают участие представители Минимущества, МОБТИ, Росреестра и органов местного самоуправления. За это время прошли встречи более чем в семи тысячах садовых товариществ 20 городских округов с охватом более двух миллионов человек», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По ее словам, на данный момент в 20 городских округах остаются незарегистрированными более 47 тысяч объектов капитального строительства. Встречи с садовниками продолжатся. В этом году подобные мероприятия пройдут еще в пяти тысячах СНТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать сельхозпредприятия региона.

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