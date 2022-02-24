Встречать поезд с беженцами из Донбасса подготовились в Подмосковье

Встречать второй поезд с беженцами подготовились в Апрелевке — он доставит в Московскую область более 400 человек.

На кадрах видно, что на месте собрались волонтеры, медики и правоохранители. Готовы и автобусы, которые развезут беженцев по двум детским лагерям — в Волоколамске и Коломне.

Первый поезд с беженцами прибыл в регион 22 февраля — он привез 911 пассажиров. почти половина из них — 473 человека — были детьми. кроме того, поезд доставил в Московскую область двух беременных женщин, одного инвалида-колясочника, семь инсулинозависимых и 80-летнего юбиляра.