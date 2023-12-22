Подмосковье 22 декабря 2023, 10:17 Встреча жителей с замминистра здравоохранения Подмосковья прошла в Подольске Андрюхина Мария

Читать 360tv в

Подольск с рабочим визитом посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Она осмотрела подразделения областной клинической больницы и ответила на вопросы пациентов.

Елена Зинатулина отметила, что Подольская областная клиническая больница участвует во многих инициативах, которые реализуются на территории Московской области. Одна из них — это пилотный проект создания отделения по обслуживанию вызовов на дом.

Реклама

«Сейчас наблюдается рост сезонных заболеваний. Большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи, врачи-терапевты, педиатры. Новое отделение будет работать семь дней в неделю и поможет в напряженный период. Также оно будет обслуживать и паллиативных пациентов», — рассказала замминистра.

Жители спросили о перспективах дневного стационара в Климовске, льготных лекарствах и транспортной доступности онкодиспансера в поселке Кузнечики. Все обращения взяли на контроль.

Прозвучал и вопрос о судьбе детского отделения в поликлинике, расположенной на бульваре 65-летия Победы.

«Подразделение переходит в ведение Подольской детской больницы. Продолжается работа по разграничению детской и взрослой служб. Отделение останется в этих же помещениях, специалисты будут те же, для пациентов ничего не поменяется», — пояснил главный врач ПОКБ Вардан Геворкян.

проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».