Подмосковье 04 марта 2024, 11:56 Встреча жителей с главой ассоциации сельских старост Подмосковья пройдет в Одинцове 5 марта Медиасток.рф

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Жители Одинцовского округа смогут задать вопросы председателю Ассоциации сельских старост Московской области Федору Степанову. Встреча состоится в администрации округа 5 марта.

Жители округа часто интересуются, каков порядок назначения сельского старосты; как организовать и провести сельский сход; как устроено взаимодействие сельских старост с органами местного самоуправления. Для решения этих и других вопросов в администрации городского округа пройдет встреча с председателем Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федором Степановым и профильным заместителем главы Одинцова Романом Неретиным.

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Мероприятие будут транслировать в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте. Участником встречи может стать любой желающий. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 181-90-00 (добавочный — 4433) или через Telegram: @admodin.

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