Подмосковье 01 марта 2024, 14:56 Встреча жителей и администрации пройдет в Жаворонках 5 марта Unsplash

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В территориальном управлении Жаворонки состоится личный прием граждан. Его проведут представители исполнительной власти и депутаты Одинцовского городского округа.

Жителей примут первый заместитель главы администрации округа, сотрудники муниципального центра управления регионом, а также депутаты партии «Единая Россия».

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Место проведения приема — театральный центр «Жаворонки», расположенный по адресу: село Жаворонки, улица Лесная, 17А.

Информация о графике приема и контактные телефоны для записи доступны на официальном сайте администрации Одинцовского городского округа округа.

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