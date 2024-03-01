01 марта 2024, 14:56
Встреча жителей и администрации пройдет в Жаворонках 5 марта
В территориальном управлении Жаворонки состоится личный прием граждан. Его проведут представители исполнительной власти и депутаты Одинцовского городского округа.
Жителей примут первый заместитель главы администрации округа, сотрудники муниципального центра управления регионом, а также депутаты партии «Единая Россия».
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Место проведения приема — театральный центр «Жаворонки», расположенный по адресу: село Жаворонки, улица Лесная, 17А.
Информация о графике приема и контактные телефоны для записи доступны на официальном сайте администрации Одинцовского городского округа округа.
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Одинцово
Депутаты
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