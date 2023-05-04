Подмосковье 04 мая 2023, 12:09 Встреча волонтеров с семьями бойцов СВО прошла в Мытищах

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Глава Мытищ и семьи участников СВО встретились с волонтерами, которые доставили очередную партию гуманитарного груза. В зону спецоперации волонтеры округа ездят каждую неделю, чтобы передать бойцам посылки от родных.

Волонтеры отвозят в зону СВО зубную пасту, медикаменты, окопные свечи и многое другое. Обратно тоже приезжают не с пустыми руками — привозят весточки со словами благодарности от бойцов.

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«У нас гуманитарная помощь идет, наверное, каждую неделю с той или иной организации, но заявок у нас становится не меньше. <…> Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи: это и продукты питания, и химия, и средства гигиены, и медицинские препараты», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она также отправилась в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы передать посылки бойцам.

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