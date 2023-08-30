Подмосковье 30 августа 2023, 12:27 Встреча волонтеров для обмена опытом и определения вектора работы прошла в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Волонтеры Подмосковья из пяти городских округов собрались на встрече в Дубне. Организатором мероприятия выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Радует, что в нашем Подмосковье так много людей — только на нашей платформе volontermo.ru зарегистрировано почти 38 тысяч человек, — которые от чистого сердца помогают нуждающимся, развивают социальные проекты, откликаются на любые вызовы», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед волонтерами выступила эксперт в области грантовой поддержки и пиара Мария Большакова. Она рассказала ребятам, как ценить свое время и тратить его с пользой, как уходить в медиапространство и при этом контролировать свой цифровой след.

«Репутация как белая рубашка — есть пятна, которые удалить не получится, и об этом нужно помнить», — подчеркнула Мария.

Насыщенную программу дня дополнил «Самый умный, самый добрый квиз». Ребята из Сергиева Посада, Талдома, Дмитрова, Дубны и Мытищ соревновались в искусстве быстро отвечать на вопросы. Лучшей в этом деле оказалась команда «Мытищинские умы», которая теперь сможет участвовать в областном финале осенью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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