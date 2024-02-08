08 февраля 2024, 11:23
Встреча учеников школы № 21 с бойцами СВО прошла в Подольске
Ученики школы № 21 в Подольске встретились с участниками специальной военной операции. Они смогли пообщаться с бойцами, примерить на себя бронежилет и написать письмо на передовую.
Боец с позывным «Старый» рассказал, что отправился на передовую вместе с товарищем, с которым служат в одной роте с самого начала.
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«Принесли бронежилет, разгрузки, чтобы показать детям, как это и что это на самом деле», — поделился он.
С собой бойцы привезли не только обмундирование, но и осколки от настоящих боеприпасов. Школьники с большим интересом рассматривали каждый предмет.
В конце встречи ученики написали письма для бойцов. Их доставят на передовую волонтеры общественного движения «Ангелы фронта».
Патриотические мероприятия для школьников проходят в Подольске несколько раз в месяц.
«Это, конечно, важно для наших подростков, для неокрепших умов. Сейчас у них наступает тот период, когда мы должны ребятам показать всю прелесть нашей родины», — отметила руководитель структурного подразделения Дворца творчества молодежи Мария Бартенева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал семью участника СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.
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