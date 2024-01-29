29 января 2024, 15:39
Встреча учеников школы № 1 с бойцом СВО прошла в Котельниках
Урок мужества прошел в школе № 1 в Котельниках. Старшеклассники встретились с участником специальной военной Ильдаром Резяповым.
Ильдар Резяпов является председателем общероссийского общественного движения «Ветераны России». Ветеран боевых действий принимал активное участие в контртеррористической операции во время Второй Чеченской кампании.
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Сейчас он является комиссаром отдельной разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» в добровольческом корпусе Вооруженных сил Российской Федерации. Он отправился на передовую добровольцем в ноябре 2022 года. Там боец получил позывной «Политик».
За самоотверженное служение Родине Ильдар Резяпов награжден множеством государственных наград, включая медаль «За отвагу», «За храбрость» 4-й степени, «За воссоединение Крыма с Россией» и «За защиту Крыма». Он также получил благодарственное письмо от президента страны.
Боец ответил на вопросы ребят, а также передал в школьный музей трофейную экипировку военных вооруженных сил Украины и осколок ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.
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