Подмосковье 07 июля 2023, 12:25 Встреча участников движения «Волонтеры Подмосковья» прошла в Подольске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области организовало соревнования для участников движения «Волонтеры Подмосковья» из семи округов. Это была уже третья встреча в рамках цикла добровольческих мероприятий.

«Мы разработали насыщенную и разнообразную программу для волонтеров, которая позволит охватить нам максимальное количество и руководителей, и активистов, и новых ребят, которые только становятся на дорогу добрых дел», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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По ее словам, подобные встречи в Жуковском и Люберцах суммарно собрали свыше 320 человек.

Для волонтеров подготовили образовательные семинары и квизы. В финальной областной интеллектуальной игре соберутся победители предыдущих этапов и поборются за звание самых добрых и умных.

Перед участниками также выступил эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Александр Максимов. Он поделился способами финансирования своих идей и мероприятий грантовыми средствами.

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