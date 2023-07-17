Подмосковье 17 июля 2023, 16:01 Встреча со спасателями прошла в детском саду № 43 в Солнечногорске ко Дню пожарного надзора пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Пожарные Солнечногорска встретились с воспитанниками детского сада № 43. Они рассказали детям о правилах обращения с огнем в преддверии Дня пожарного надзора.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск провели беседу на тему пожарной безопасности. Они показали ребятам пожарную технику, рассказали о правилах поведения при пожаре и напомнили номера экстренных служб. Так, случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону 01, с мобильного — 101 или по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Оператору нужно указать адрес пожара, свою фамилию и телефон.

Реклама

Профилактические мероприятия на территории округа проводятся на регулярной основе, для того чтобы обучить детей и взрослых правилам безопасности при возникновении пожара.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Денис Корнев также поздравил сотрудников с Днем государственного пожарного надзора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».