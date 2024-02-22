Подмосковье 22 февраля 2024, 15:29 Встреча «Сильнее стали» пройдет с бойцами СВО в подмосковном центре «Патриот» 27 февраля Медиасток.рф

Читать 360tv в

Тематические встречи «Сильнее стали» пройдут с участниками СВО в рамках марафона «Служение» с 26 февраля по 6 марта. Одна из них состоится 27-го в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

Встречу организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В ней примут участие свыше 100 человек. Это главы муниципалитетов, а также госслужащие и их семьи, которые принимали участие в СВО или занимаются волонтерством.

Реклама

Всего с начала спецоперации на передовую отправились более 3,5 тысячи муниципальных служащих. Многие оказывают помощь в тылу, собирая гуманитарные грузы и изготавливая окопные свечи.

«Участники СВО являются примером истинного служения и могут в мирной жизни продолжать следовать этому принципу, в том числе на муниципальной службе», — отметили в ассоциации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».