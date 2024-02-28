28 февраля 2024, 11:59
Встреча школьников с председателем ветеранской организации Александром Тарасовым прошла в Одинцове
Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Александр Тарасов провел урок мужества в одной из школ Одинцовского округа. Он встретился с учениками, показал ребятам свои награды и ответил на их вопросы.
Участник боевых действий Александр Тарасов рассказал школьникам о подвигах советских солдат в горячих точках и в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, как важно знать историю своей страны, помнить и чтить героев родины. Также ветеран продемонстрировал свои боевые награды и пообщался с детьми.
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Напомним, в Одинцове работает Центр поддержки семей военнослужащих. С октября 2022 года специалисты обработали более 1,8 тысячи обращений. Там помогают семьям бойцов специальной военной операции с поиском работы, устройством детей в образовательные учреждения, уходом за пожилыми родственниками, оказывают психологическую поддержку и проводят юридические консультации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами участников СВО в Балашихе.
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