Подмосковье 28 февраля 2024, 11:59 Встреча школьников с председателем ветеранской организации Александром Тарасовым прошла в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Александр Тарасов провел урок мужества в одной из школ Одинцовского округа. Он встретился с учениками, показал ребятам свои награды и ответил на их вопросы.

Участник боевых действий Александр Тарасов рассказал школьникам о подвигах советских солдат в горячих точках и в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, как важно знать историю своей страны, помнить и чтить героев родины. Также ветеран продемонстрировал свои боевые награды и пообщался с детьми.

Реклама

Напомним, в Одинцове работает Центр поддержки семей военнослужащих. С октября 2022 года специалисты обработали более 1,8 тысячи обращений. Там помогают семьям бойцов специальной военной операции с поиском работы, устройством детей в образовательные учреждения, уходом за пожилыми родственниками, оказывают психологическую поддержку и проводят юридические консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами участников СВО в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».