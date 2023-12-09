Подмосковье 09 декабря 2023, 12:24 Встреча школьников с бойцами СВО прошла в Дмитрове Телеканал «360»

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Встреча школьников с бойцами специальной военной операции состоялась в Дмитрове. Мероприятие прошло в рамках «Урока мужества», которые проводятся в Подмосковье регулярно.

Ученик шестого класса лицея № 4, куда приехали настоящие герои, Семен Чиркин рассказал, что ему понравился урок.

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«„Урок мужества“ понравился тем, что он показывает, что происходит на той линии. Как бойцы переносят события и как мы их поддерживаем», — поделился мальчик.

Отметим, что «Уроки мужества» проходят в школах Дмитровского округа на протяжении всего учебного года. Их участниками становятся военнослужащие, проходящие реабилитацию на территории Московской области.

Один из гостей — Герой России по имени Иван. «Золотую Звезду» ему вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу в прошлом году. Во время боевых действий Иван, сломив сопротивление врага, вместе со своими бойцами первым вошел в город Лиман. При этом он получил тяжелые ранения, но вывел своих солдат из-под удара.

«Поверьте мне, унывать там нельзя. Все идет изнутри от души. Потому что это семья. Ты может так рядом сидеть, а через 10 минут можешь один остаться. Каждый день там он как последний. И не унывают ребята в этом отношении, поверьте мне», — рассказал Герой России.

Ребята очень внимательно слушали воинов и задавали много вопросов. На вопрос о том, где бы Иван хотел встретить Новый год, он рассказал, что все зависит от того, как пройдет восстановление.

«Новый год — это семейный праздник. Прошлый новый год я отмечал с семьей. А в этом году, если рука заработает, то поеду к своим солдатам. Если нет, то здесь с женой и детьми встречу новый год», — подчеркнул военный.

На память ученики лицея подарили военнослужащим свои рисунки и плакаты. Кроме того, для них организовали творческие номера с песнями и танцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».

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