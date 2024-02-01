Подмосковье 01 февраля 2024, 14:49 Встреча с жителями по вопросу содержания домов прошла на улице Ленина в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями улицы Ленина. Главой темой обсуждения стал ремонт и содержание домов.

Встреча прошла вблизи дома № 5 на улице Ленина. Переговорим в жителями этого жилого дома, Анна Владимировна поручила управляющей компании «ВСК-Комфорт» осушить и продезинфицировать подвал, устранить утечку и убрать наледь с крыши.

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Она также обсудила с горожанами капитальный ремонт соседнего дома № 1. Работы там начнутся, когда будут подходящие погодные условия.

«Оказалось, что не все понимают разницу между текущими и капитальными работами. Когда в дом заходит подрядчик от Фонда капитального ремонта, работы ведутся масштабно. Грубо говоря, крыша не латается, а полностью перекладывается. Тоже касается коммуникаций и других работ», — сказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Жильцы дома № 7 корпус 2 на улице Ленина рассказали о решении проблемы с засором мусоропровода.

«Подвал сухой, камера мусоросборника пустая. <…> Управляющая компания проблему устранила. Но решение о том, быть мусоропроводу в доме или нет, должны принять сами жильцы», — отметила Анна Кротова.

Также управляющую компанию по просьбе жителей привлекли к расчистке территории вблизи дома № 7 по улице Чехова.

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