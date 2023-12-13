Подмосковье 13 декабря 2023, 12:58 Встреча с жителями по вопросу системы «Безопасный регион» прошла в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Вопросы, касающиеся установки и обслуживания камер видеонаблюдения «Безопасный регион» в Лобне, обсудили с жителями. Сегодня к системе подключены тысячи камер в домах и подъездах, местах отдыха и на дорогах.

Встречу с жителями провел заместитель главы городского округа Лобня по территориальной безопасности Павел Сибарсов. Большинство вопросов касалось установки и обслуживания камер видеонаблюдения.

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Система «Безопасный регион» — важная составляющая обеспечения общественной безопасности. На социальных объектах и в общественных местах камеры размещают за счет регионального и местного бюджетов.

Напомним, в Лобне большое внимание уделяется прямой коммуникации с жителями. По инициативе главы городского округа Игоря Демешко представители администрации проводят личные встречи, где с жителями обсуждают и планируют реализацию различных городских инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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