Подмосковье 31 января 2024, 10:00 Встреча с жителями по вопросам уборки снега прошла в микрорайоне Катюшки в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Временно исполняющая обязанности главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Катюшки. Главными темами обсуждений стали уборка снега и благоустройство.

Микрорайон Катюшки — один из самых новых в Лобне. Здесь есть несколько супермаркетов, хорошая транспортная доступность до аэропорта и станции, школа и детские сады. Тем не менее вопросов у жителей накопилось немало, прежде всего, по содержанию домов и благоустройству.

Реклама

Еще один вопрос, который этой зимой волнует многих горожан, касается уборки снега. Дворники особое внимание уделяют тротуарам и подъездам. Однако когда снег идет почти ежедневно, качественно убрать весь микрорайон получается не всегда.

«Управляющая компания „ВСК-Комфорт“ здесь, они мне определили срок окончательной расчистки — конец недели. Прошу их ускориться <…> и направить сюда дополнительные силы, потому что мы закроем большую потребность», — сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Встречи с жителями проходят во всех микрорайонах Лобни. Общение с горожанами в администрации округа считают одной из главных составляющих эффективного управления городом. Все обращения, в том числе и те, которые люди оставляют в социальных сетях, администрация берет под контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».