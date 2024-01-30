30 января 2024, 12:42
Встреча с жителями по вопросам уборки снега прошла в Южном микрорайоне в Лобне
Временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова встретилась с жителями улиц Фестивальная, Калинина и Окружная в микрорайоне Южный. Одной из главных тем стала уборка снега, также обсудили содержание жилых домов.
Жители дома № 4 на улице Фестивальная рассказали о ситуации с забившимся мусоропроводом. Управляющей компании поручили прочистить его, дезинфицировать и заварить по просьбе жителей.
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Ряд задач управляющая компания «ВСК-Комфорт» решила сразу. Так, со скатных крыш домов старого фонда сбили наледь и снег.
«Проблемы у всех схожие. Уборка снега, наледи, подтопление подвалов. Все вопросы занесены в протокол», — сказала Анна Кротова.
Она отметила также, что есть задачи по капремонту домов, решение которых требует времени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выходят более двух тысяч спецмашин.
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ЖКХ
Лобня
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