Подмосковье 26 января 2024, 11:52 Встреча с жителями по вопросам теплоснабжения прошла в поселке Поваровка Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Модернизацию объектов теплоснабжения обсудили на встрече с жителями поселка Поваровка в городском округе Солнечногорск. Работы проведут весной-летом 2024 года.

Участниками встречи стали представители администрации муниципалитета, управляющие компании «Креатив» и «Терем», а также ресурсоснабжающая организация «Газпром теплоэнерго».

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Жителям рассказали о проведенных на котельной в январе работах по восстановлению подачи тепла и горячего водоснабжения в дома. Но больше всего жителей интересовали работы, которые «Газпром теплоэнерго» планирует провести летом, чтобы избежать повторения коммунальных аварий.

«Совместно с нашими жителями подготовим официальный запрос в адрес „Газпром теплоэнерго“ для того, чтобы нам представили виды и график проведения работ в текущем году на объектах ЖКХ. Через месяц нам подготовят подробный план, и мы обязательно проинформируем о нем на следующей встрече», — рассказала уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному округу Поварово Татьяна Захарова.

Сейчас в поселке Поваровка ведутся подготовительные работы для полного запуска новой блочно-модульной котельной, построенной в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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