Подмосковье 07 февраля 2024, 11:28 Встреча с жителями по теме пожарной безопасности прошла в рабочем поселке Андреевка Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск провели встречу с жителями рабочего поселка Андреевка. Они рассказали о самых распространенных причинах возникновения пожара, мерах безопасности и способах спасения из огня.

Участники встречи узнали, как пользоваться средствами пожаротушения и какие датчики пожарной безопасности можно установить.

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«Чтобы предотвратить возгорание следует придерживаться определенных правил — следить за состоянием электрооборудования, а если речь идет о частном доме, то и быть предельно внимательными к печному отоплению. Отмечу, что узнать о пожаре заблаговременно поможет автономный дымовой пожарный извещатель», — сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

С начала 2024 года в Солнечногорске произошло более 50 пожаров. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 25%. Поэтому такие встречи с населением проводят регулярно.

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