Подмосковье 12 февраля 2024, 20:16 Встреча с жителями Катюшек по вопросам обслуживания и содержания домов прошла в Лобне пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова вместе с депутатами Дмитрием Красновым и Светланой Мерзликиной провела встречу с жителями микрорайона Катюшки. Главной темой диалога стало содержание домов, придомовых территорий и детских площадок микрорайона.

По мнению жителей, управляющая компания не активно реагирует на их запросы по обслуживанию домов. Елена Лапшинова передала полученную информацию компетентным службам. Жители получат обратную связь по факту выполнения их просьб.

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«Жители дома четыре на Лобненском бульваре сообщили, что периодически происходят скачки электричества и подачи воды. А в пятом подъезде соседнего дома собирается плата за услуги консьержа, хотя он не работает уже очень давно», — рассказала Елена Андреевна в своем Telegram-канале.

Напомним, что каждый заместитель главы Лобни ответственен за определенные микрорайоны, в которых он осуществляет контроль за ситуацией. В микрорайоне Катюшки действует заместитель главы Елена Лапшинова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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