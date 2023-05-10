10 мая 2023, 16:01
Встреча с ветеранами здравоохранения прошла в Центральной библиотеке Воскресенска
Встреча с ветеранами здравоохранения прошла в отделе краеведения Центральной библиотеки Воскресенска. Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ольга Коротеева вручила ветеранам цветы и подарки. Она отметила самоотверженный труд медицинских работников в годы Великой Отечественной войны.
Реклама
Минутой молчания память врачей, погибших во время борьбы с пандемией коронавируса и в СВО. Солисты воскресенских коллективов исполнили для участников мероприятия песни военных лет.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ветераны
Воскресенск
Реклама
Реклама