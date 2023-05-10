Подмосковье 10 мая 2023, 16:01 Встреча с ветеранами здравоохранения прошла в Центральной библиотеке Воскресенска

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Встреча с ветеранами здравоохранения прошла в отделе краеведения Центральной библиотеки Воскресенска. Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ольга Коротеева вручила ветеранам цветы и подарки. Она отметила самоотверженный труд медицинских работников в годы Великой Отечественной войны.

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Минутой молчания память врачей, погибших во время борьбы с пандемией коронавируса и в СВО. Солисты воскресенских коллективов исполнили для участников мероприятия песни военных лет.

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