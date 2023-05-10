Подмосковье 10 мая 2023, 15:17 Встреча с ветеранами-блокадниками прошла в библиотеке № 1 в Мытищах

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Встреча с ветеранами из блокадного Ленинграда прошла в библиотеке № 1 в Мытищах. Ансамбль «Аккорд» подготовил концертную программу.

Ветеранам на встрече вручили букеты и памятные подарки.

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«Это все для того, чтобы сохранить память. И для того, чтобы нашим детям рассказать, что война — это страшно», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Среди участников встречи была Марина Львова. Ей было четыре года, когда началась блокада Ленинграда. Все 872 дня ее семья жила в осажденном городе.

«Мы ходили в госпиталь с ребятишками, устраивали концерты для раненых. Мы ходили <…> в Дом радио, там пели. И, представляете себе, каково это было слышать, что ленинградские дети <…> поют», — поделилась воспоминаниями Марина Дмитриевна.

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