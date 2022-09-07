Встреча с участниками трагедии в Беслане прошла в Луховицах | 360°

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Встреча с участниками трагедии в Беслане прошла в Луховицах

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В начале сентября жители городского округа Луховицы вспоминали о трагедии в Беслане. День знаний в 2004 году обернулся захватом учеников, педагогов и родителей в заложники.

Цветы, свечи, игрушки и воду в бутылках каждый год несут люди к месту трагедии в Беслане. Террористы три дня не давали детям пить. В школе гремели взрывы, жертвами теракта стали 334 человека.

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В ДК «Фрутовая» в Луховицах собрались жители и те, для кого 1 сентября 2004 года обернулось захватом в заложники. На встречу пришли родственники военных, которые штурмовали школу и спасали детей, родителей и педагогов.

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Надежда Богомолова — вдова Героя России. Ее супруг полковник Александр Богомолов 3 сентября 2004 года освобождал заложников. Он был тяжело ранен, но все равно продолжил спасать людей.

«Он был несколько раз ранен и все равно продолжал выносить заложников. И когда он уже не мог идти, когда уже ему прострелили колено, истекая кровью, он встал под окно, чтобы по нему ребята могли залезть, как по живой лестнице», — рассказала вдова Героя России А.С. Богомолова Надежда Богомолова.

Спустя год после теракта в России учредили день солидарности в борьбе с терроризмом. В память обо всех, кто погиб от рук террористов и о тех, кто старался защитить людей.

Дети

Терроризм

Луховицы

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