Подмосковье 18 ноября 2023, 14:54 Встреча с участниками проекта «Самбо в школу» прошла в Чехове Фото: unsplash.com

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В СОШ № 10 в Чехове прошла встреча с участниками проекта «Самбо в школу». Городской округ Чехов — абсолютный лидер Подмосковья по количеству секций, открытых в рамках данной программы.

Кубки «Лучшему самбисту» ребята держат в руках крепко — это их первые спортивные награды. Витя занимается самбо всего полгода, с той поры, когда в его школе в поселке Столбовая открылась секция. Но у Вити уже есть успехи — победы в первенстве городского округа.

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«В занятиях есть нагрузка, занятия очень хорошие, нравится. Выступал в 10-й школе как раз-таки на соревнованиях. Первый раз, когда поехал, выиграл первое место. Уже две медали первых мест, хочу дальше продолжать», — заявил самбист Виктор Сталико.

Более двух тысяч мальчишек и девчонок в восьми школах округа занимаются самым «народным» видом единоборств в России.

«Владимир Путин сказал, что самбо — это наш народный вид спорта, которым мы должны заниматься и создавать необходимую инфраструктуру. Вот у нас уже восемь школ, которые могут предоставить необходимую инфраструктуру, чтобы дети прикоснулись к этому виду спорта», — сообщил временно исполняющий полномочия городского округа Чехов Михаил Собакин.

В сентябре проект «Самбо в школу» появился в одном из ведущих образовательных учреждений Чехова — гимназии № 7. Спортивных достижений за это время добиться нелегко, но родители учеников и руководство гимназии отмечают перемены у занимающихся в секции.

«Их занятия — это не только их спортивные достижения, выносливость. Но это, прежде всего, дисциплина, которая важна не только для этих занятий, но и во время проведения уроков», — заявил директор гимназии Елена Рубцова.

Основная переменная проекта «Самбо в школу» — работа наставников с юными самбистами. Чеховских тренеров наградили памятными подарками и грамотами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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