Подмосковье 27 декабря 2022, 12:29 Встреча с родственниками хоккеистов суперсерии 1972 года прошла в МГОПУ

Читать 360tv в

Встреча, посвященная хоккейной суперсерии 1972 года и ее участникам, прошла в Московском государственном областном педагогическом университете. Знаковому для мирового спорта событию в этом году исполнилось 50 лет. Особыми гостями мероприятия стали родственники знаменитых хоккеистов.

Пять человек из прославленной хоккейной сборной учились в МГОПУ. Это лучший бомбардир сборной СССР Александр Якушев, капитан команды Виктор Кузькин, рекордсмен по количеству заброшенных шайб за сборную СССР Александр Мальцев, защитник Александр Рагулин и форвард Валерий Иванович Васильев.

Реклама

Участников мероприятия поприветствовали родственники известных хоккеистов. Вдова капитана сборной СССР Татьяна Кузькина рассказала студентам не только о спортивных достижениях мужа, но и о его личных качествах. Видеобращение для собравшихся записал и сын Александра Рагулина — актер Александр Рагулин.

Реклама

Также в ходе встречи обсудили историю и настоящее хоккея, перспективы развития студенческого хоккея в России.

Важным событием стала презентация книги «Суперсерия 1972 СССР-Канада». В издание вошли и малоизвестные факты из жизни хоккеистов в период обучения в вузе, и анализ геополитической ситуации того времени.

Авторами книги стали преподаватели университета — профессор Вардан Багдасарян и кандидат педагогических наук Ирина Владимировна Кулишенко, а также руководитель студенческой хоккейной лиги Московской области Николай Авилонов и выпускник университета — начальник управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного Суда Российской Федерации Павел Одинцов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».