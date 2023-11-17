Подмосковье 17 ноября 2023, 19:48 Встреча с представителями бизнеса прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Встреча с представителями бизнес-сообществ в рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса прошла в Солнечногорске. Рабочую группу возглавил замглавы городского округа Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Представители администрации рассмотрели четыре вопроса от представителей малого и среднего бизнеса. Одному из предпринимателей готовы предоставить помещение в 500 квадратных метров под предприятие.

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«Обязательно окажем помощь каждому бизнес-сообществу, потому что инвестиции — это поступление в экономику и развитие нашего городского округа, а также создание новых рабочих мест для наших жителей», — рассказал Типографщик.

Встречи проходят каждую неделю. Для записи можно обратиться по телефону 8-926-457-00-96 или электронной почте муниципального казенного учреждения «Мой бизнес» mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru.

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