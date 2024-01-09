Подмосковье 09 января 2024, 11:55 Встреча с потомком князей Трубецких пройдет в Электростали 11 января Unsplash

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В историко-художественном музее имени Алексеева в Электростали состоится встреча с Александром Трубецким. Подробности сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Встречу с прямым потомком князей Трубецких посвятят русским традициям и Рождеству. Мероприятие пройдет под музыку, которую исполнят студенты музыкального колледжа имени Скрябина.

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Начало программы в 16:30. Вход свободный.

Историко-художественный музей в Электростали открыт 23 декабря 1999 года. Основой постоянной художественной экспозиции стало собрание лучших произведений местных художников.

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