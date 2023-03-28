Подмосковье 28 марта 2023, 11:58 Встреча с писателями прошла на открытии Недели детской книги в Воскресенске

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Неделю детской книги открыли в Центральной детской библиотеке Воскресенска. Гостями мероприятия стали писательницы Ольга Шамшурина и Ирина Михеева.

Ученики начальных классов лицея имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова встретились с поэтом, прозаиком и художником-оформителем Ольгой Шамшуриной и поэтом, писателем-фантастом, сказочником и художником Ириной Михеевой. Ребята смогли узнать больше о биографии и творчестве писательниц. Они сами рассказали детям о своих книгах и вручили на память раскраски. Ольга Шамшурина исполнила для юных зрителей песню «Капли Капитошки».

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Напомним, Неделя детской книги в Воскресенске проходит в рамках всероссийской благотворительной акции «Книга — лучший друг ребят».

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