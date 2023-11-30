Подмосковье 30 ноября 2023, 15:24 Встреча с матерями участников боевых действий прошла в библиотеке имени Кедрина в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Представители администрации городского округа Мытищи встретились с матерями участников боевых действий. Чаепитие прошло в библиотеке имени Кедрина.

Женщины рассказали, какая помощь им нужна и как они живут.

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«В такое непростое время важно оказывать поддержку и помощь не только бойцам специальной военной операции, но и тем семьям, которые остались без своих мужей, сыновей и братьев. Мы помогаем независимо от ситуации, будь это помощь в устройстве ребенка в детских сад или же помощь в бытовых вопросах. Подобные встречи нужны для того, чтобы познакомиться с теми женщинами, которые остались без своих родных мужчин», — сказала первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Людмила Иванова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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