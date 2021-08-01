Встреча с лидерами фракций Госдумы прошла на «Территории смыслов» в Солнечногорске

В Солнечногорске прошла встреча с лидерами фракций Государственной думы. Владимир Жириновский, Сергей Миронов, Геннадий Зюганов и Сергей Неверов посетили «Территорию смыслов» и ответили на вопросы участников.

Лидеров фракций Госдумы на форуме встретили топотом и аплодисментами. Десятки участников снимали Владимира Жириновского, Сергея Миронова, Геннадия Зюганова и Сергея Неверова на мобильные телефоны. Депутаты приехали на четвертую смену форума «Территория смыслов», которая полностью посвящена политике. И свободное общение с этими гостями стало одним из главных событий.

Источник фото: телеканал «360»

Лидеры фракций выступают на форуме каждый год. В зале встречи с ними ждут будущие политики — молодые люди от 18 до 35. В этом году из-за пандемии большинство участников присоединилась к «Территории смыслов» онлайн, в зале собрались лишь 350 самых активных.

«„Территория смыслов“ — это возможность, возможность получать новые знания, потому что это образовательный форум. Познакомиться с новыми людьми, поскольку это молодежный форум», — рассказала участница форума «Территория смыслов» Ирина Туаева.

«Территория смыслов» проходит на берегу озера Сенеж. Участники учатся и общаются, организуют дискуссии, а также пытаются понять, каким должен быть политик. Глав фракции спрашивают о том, что беспокоит прямо сейчас: о стипендиях трудоустройстве после вуза, о выборах, ценностях и ценах.

Не обошлось и без дискуссии между политическими силами. Лидеры фракций на время забывали, что они не на сессии в парламенте. При этом за два часа общения споры разгорались не только на сцене. Конфликты возникали и между политическими силами, и между поколениями. Однако за отведенное время удалось обсудить и дружбу народов, и экономику, и вакцину и вакцинацию.

«Считаю, что прививка — это вещь весьма необходимая, и когда ездил строить заводы в Африке и Латинской Америке, делали три прививки от оспы и холеры», — отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Смена «Политика — новые вызовы» будет работать на «Территории смыслов» до 4 августа. За эти дни участники должны научиться всему, что умеют политики, — создавать программы, разрабатывать сценарии кампаний, работать с негативом. У тех, кто удачно защитит свои проекты, будет шанс получить 1,5 миллиона рублей на их реализацию.