Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Сергиевом Посаде | 360°

Важное 19 октября 2022, 11:40 Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Сергиевом Посаде

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Пять пунктов сбора гуманитарной помощи добровольцам и мобилизованным открыли в Сергиевом Посаде. Семьи призванных на службу получают поддержку, в том числе выплаты, бесплатное устройство детей на учебу, в кружки и не только. Об этом глава округа Михаил Токарев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Традиционная наша встреча, чтобы обсудить вопросы, развитие Сергиво-Посадского городского округа — очень нами любимого и дорогого. Я хотел бы попросить вас рассказать, как вы работаете с семьями военнослужащих, какую помощь оказываете. Может ли каждая семья почувствовать нашу заботу», — сказал губернатор Московской области.

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В Сергиевом Посаде, как и в других округах Подмосковья, работает центр поддержки семей мобилизованных. Он находится в одной из общественных приемных.

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Мы всю информацию о том, какая помощь нужна семьям мобилизованных, начали собирать уже на этапе призывной комиссии. Все взяли на карандаш и каждую семью обзваниваем Михаил Токарев.

По его словам, сегодня в Сергиевом Посаде на таком учете стоят почти 500 семей мобилизованных и добровольцев. Бесплатными обедами обеспечили 147 школьников, 89 семей освободили от ежемесячной платы в дошкольных центрах, 87 детей свободно посещают секции и кружки.

«С каждой у нас установлен контакт, Андрей Юрьевич», — отметил глава городского округа.

Губернатор призвал уделять персональное внимание тому, чтобы семьи мобилизованных получили поддержку по вопросам выплат и кредитов.

Прошу один раз в неделю или два приходить в семьи военнослужащих, особенно туда, где дети и родители почтенного возраста, чтобы быть вовлеченным в это и чувствовать заботу, которую мы стараемся передать Андрей Воробьев.

В Сергиевом Посаде работают телефоны горячей линии помощи семьям мобилизованных 8 (926) 913-01-93 и 8 (985) 576-87-76.

Ранее губернатор сообщил, что семьи мобилизованных смогут онлайн подать заявки на поддержку.