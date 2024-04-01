Подмосковье 01 апреля 2024, 12:12 Встреча с главой округа состоится в школе № 26 в Люберцах 3 апреля Пресс-служба администрации города или района

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Владимир Волков проведет встречу с жителями Люберец в формате выездной администрации. Мероприятие состоится 3 апреля в школе № 26.

«3 апреля пройдет традиционная встреча с жителями в формате выездной администрации. Можно будет задать вопросы моим профильным заместителям, представителям правоохранительных органов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, депутатского корпуса. Приглашаю всех желающих», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

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Начало встречи — в 18:00.

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