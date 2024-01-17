17 января 2024, 12:25
Встреча по вопросу энергоснабжения в деревнях прошла в Мытищах
Вопросы подачи электроэнергии в деревнях обсудили на встрече в Мытищах. Старостам населенных пунктов рассказали о модернизации подстанции в деревне Сгонники.
Старосты деревень Бородино, Вешки, Болтино, Беляниново и Сгонники пообщались с представителем «Россетей» Александром Жигальцовым и заместителем главы администрации городского округа Мытищи Павлом Нуштаевым. Главный вопрос — обеспечение домов бесперебойным энергоснабжением. Для решения этой задачи со старостами создали общий чат для информирования, а также приняли решение о модернизации подстанции в Сгонниках.
Реклама
«Сегодня действительно идет повышенная нагрузка на трансформаторы. Выход из этой ситуации — модернизация электросетей. Да, это большие средства, но это необходимо. Люди должны жить в комфортных условиях», — отметил Павел Нуштаев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Мытищи
Реклама
Реклама