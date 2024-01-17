17 января 2024, 10:18
Встреча по вопросам сферы образования прошла в школе № 8 в Мытищах
Круглый стол с родителями провели в школе № 8 в Мытищах. На встрече с педагогами обсудили процесс обучения, воспитания и дополнительного образования детей.
Стратегию развития сферы образования обсудили на встрече с педагогами, родителями учеников и представителями администрации городского округа. Поднимались вопросы, касающиеся процесса образования и воспитания. Также обсудили меры поддержки молодых специалистов и организацию дополнительного образования в детско-юношеском центре «Галактика».
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Напомним, капитальный ремонт Дома детского творчества «Галактика» в Мытищах завершат в первом квартале 2024 года. Там откроют шесть направлений дополнительного образования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.
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