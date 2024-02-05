Подмосковье 05 февраля 2024, 14:54 Встреча по вопросам развития микрорайона Супонево прошла в администрации Одинцова Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Совещание о перспективах благоустройства микрорайона Супонево прошло в администрации Одинцовского округа. На повестке были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры.

Одной из ключевых тем обсуждения стало обустройство автобусной остановки вблизи гипермаркета. Сейчас отсутствие свободной земли рядом с дорогой не позволяет создать новый заезд для автобусов. Возможно, в будущем рассмотрят перенос существующих остановок ближе к торговому центру.

Реклама

Также рассмотрели вопросы по оптимизации автобусного маршрута № 881 и созданию дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделили срокам строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонту существующих спортивных объектов. Все это должно улучшить условия жизни в микрорайоне Супонево.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».