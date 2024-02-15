15 февраля 2024, 16:54
Встреча по вопросам прав предпринимателей пройдет в Дмитрове 22 февраля
Прием предпринимателей пройдет в Дмитрове 22 февраля. Представители бизнеса смогут задать интересующие вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александру Терентьеву.
На приеме будут рассматривать вопросы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей. Чтобы попасть на встречу, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (985) 297-29-46.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Дмитров
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