Подмосковье 17 января 2024, 13:19 Встреча по вопросам пожарной безопасности прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в администрации Солнечногорска состоялось. Главной темой стало подведение итогов за 2023 год и обсуждение будущих мероприятий по предупреждению пожаров.

Присутствующие обсудили сложившуюся обстановку с пожарами в 2023 году. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов.

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«За 2023 год произошел 531 пожар. Основная часть из них затронула жилой сектор и частные дома. В целях повышения защиты населения в округе необходимо проводить профилактические мероприятия, в числе которых отработка действий в случае возникновения пожаров на объектах строительного комплекса, разъяснительные беседы среди населения на предмет проведения более тщательной ревизии электрического оборудования и электропроводки, а также привлечение к рейдам по местам проживания многодетных и малообеспеченных семьей добровольных формирований», — отметил Дмитрий Нилов.

На территории городского округа Солнечногорск с 1 января 2024 года зарегистрировано 35 пожаров, в которых погибли два человека и трое пострадали.

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