Подмосковье 11 июля 2023, 11:18 Встреча по вопросам подключения газа пройдет в Богородском округе 14 июля Мособлгаз

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«Мособлгаз» проведет еще несколько встреч со старостами населенных пунктов до конца месяца. Ближайшее мероприятие, на котором обсудят вопросы подключения к газу, состоится 14 июля в Богородском округе.

На встречах жители смогут узнать о статусе проектных и строительных работ в своих населенных пунктах и о необходимых документах для подачи заявок. Специалисты «Мособлгаза» проконсультируют по установке газового оборудования, расскажут о требованиях к помещению котельной.

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Ближайшая встреча состоится 14 июля в Богородском городском округе. Двадцать первого июля аналогичное мероприятие пройдет в Раменском и Люберцах. Подробности можно узнать на сайте Мособлгаза.

В Министерстве энергетики Подмосковья напомнили, что в регионе реализуется программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». В начале года в нее дополнительно вошли 146 населенных пунктов. Благодаря этому к газу смогут подключиться еще 10 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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