Подмосковье 27 марта 2023, 11:33 Встреча по вопросам новой налоговой системы пройдет для предпринимателей в Зарайске

Читать 360tv в

Встреча с предпринимателями пройдет в Зарайске 29 марта. На ней специалисты центра «Мой бизнес» и ФНС расскажут об изменениях в налоговом законодательстве, мерах поддержки, получении имущества в аренду и другом.

Владельцы бизнеса также узнают о новой системе оплаты налогов, а также о получении в аренду помещений и участков из муниципальной собственности.

Реклама

Участие в мероприятии бесплатное. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый тепличный комплекс выведет Подмосковье на первое место по овощам в России. Его запустят в Воскресенске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».