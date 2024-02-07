Подмосковье 07 февраля 2024, 14:11 Встреча по вопросам миграции прошла в администрации Одинцовского округа Unsplash

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Организацию мест проживания мигрантов проверят в Одинцове. Такое поручение дал руководитель муниципалитета Андрей Иванов на еженедельном совещании в администрации округа.

Сегодня на миграционном учете в Одинцове состоят более 22 тысяч человек. Большая часть мигрантов сосредоточена в пяти местах компактного проживания. Они также снимают комнаты в 34 общежитиях и 15 хостелах.

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«Важно, чтобы все точки, где сегодня компактно проживают иностранные граждане, были под постоянным контролем — как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны администрации. Информация о появлении нелегальных мест проживания мигрантов, о заселении подвалов, технических помещений, о появлении так называемых „резиновых“ квартир — должна немедленно отрабатываться совместно с правоохранительными органами», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он отметил, что в 2023 году на территории муниципалитета мигрантами совершено 503 преступления. Это более 14% от общего числа. Для снижения этого показателя проведут межведомственные проверки мест проживания мигрантов.

«Важно проанализировать совершенные мигрантами преступления, привязать к местам совершения и проживания правонарушителей. Значительное количество жалоб поступало в прошлом году как на размещение, так и на поведение иностранных граждан», — добавил глава округа.

Андрей Иванов анонсировал следующее совещание с участием правоохранительных органов по правонарушениям иностранных граждан.

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